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Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 23:07 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.  Kaza, akşam saatlerinde Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı

Şahin ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Çiçek yönetimindeki 01 VDD 63 plakalı minibüs ile Cemal Çaka idaresindeki 01 AAV 381 plakalı otomobil çarpıştı. Minibüsün devrildiği kazada Umut Esenköylü, Hüseyin Ceylan, Berzan Ergin, Selim Mert Dorak, Mehmet Kahraman, Kemal Gülenoğlu ve Cemal Çaka hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Minibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralıMinibüs ile otomobil ile çarpıştı: 7 yaralı

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