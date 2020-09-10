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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 00:35 | Son Güncelleme

Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında mimnibnüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında mimnibnüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.
Kaza; 22.30 sıralarında Düzce’nin Cumayeri İlçesi Dokuzdeğirmen Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Cumayeri’nden Dokuzdeğirmen Köyü istikametine gitmekte olan ve iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren Hakkı Keskin’in kullandığı 81 FM 887 plakalı Dacia marka otomobil ile karşı yönden gelen Kenan B.’ın kullandığı 81 AN 076 plakalı Ford Trasnsit marka minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi minibüs sürücüsü Kenan B. yaralanırken, otomobil sürücüsü Hakkı Keskin, araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücü Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobil içinden yerden çıkarıldı.
Acil sağlık ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı sonrası hayata döndürülen yaralı otomobil sürücüsü Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Hakkı Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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