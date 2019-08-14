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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2019 22:27 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında Alaşehir'de meydana geldi. Alaşehir'den Kiraz ilçesine yolcu taşıyan Mustafa Oral yönetimindeki 45 ZB 219 plakalı minübüs, karşı yönden gelen İsmail Yılmazer yönetimimdeki 35 DOU 17 plakalı otomobille kafa karfaya çarpıştı. İddiaya göre otomobil sürücüsünün şerit ihlali yapması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar Adem Aydın, Fadime Eroğlu, Oğuzhan Eroğlu, Akif Ceylan, Hüseyin Dikbacak ve İbrahim Yılmazer, 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıMinibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıMinibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralıMinibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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