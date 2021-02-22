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  4. Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

Minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı: 2 yaralı

22.02.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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Bolu D100 karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında D100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi.

Bolu D100 karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında D100 karayolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Musa Uçar yönetimindeki 14 ET 730 plakalı minibüs, Mehmet Dayı idaresindeki Seat marka 14 KN 826 plakalı otomobille Kartalkaya Kavşağı’nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki yön tabelasına çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Dayı ve araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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