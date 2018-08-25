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Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, dün yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişiden Behçet Arslan (42), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı, hastanede öldü

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, dün yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişiden Behçet Arslan (42), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün öğle saatlerinde, Gaziantep- Nizip yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. Nizip yönüne giden Mehmet Bozaslan yönetimindeki 31 KJK 27 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 19 BR 860 plakalı yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da hurdaya döndüğü kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Hastanede ağır olarak tedaviye alınan Behçet Arslan, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Behçet Arslan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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Minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı, hastanede öldüMinibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı, hastanede öldüMinibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı, hastanede öldüMinibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralandı, hastanede öldü

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