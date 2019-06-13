Minibüs ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinden Karşıyaka Mahallesi'ne giden Şevket Erdoğan'ın (50) kullandığı 58 NL 056 plakalı traktör ile karşı yönden gelen S.S.'nin kullandığı 06 ADJ 802 plakalı minibüs, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör devrilirken, sürücüsü Şevket Erdoğan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Çevredekiler ile sağlık ekiplerinin yardımıyla traktörden çıkarılan sürücü Erdoğan, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Minibüs sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

