HABER
  4. Minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu

Minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu.Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi.

Karabük’te sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza Karabük-Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi’nde meydana geldi. Mert B. yönetimindeki 78 YB 787 plakalı ticari araç Yenice istikametinden Karabük’e seyir halindeyken sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra yan yattı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, araç ırmağa uçmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsün boş olması olası bir faciayı önlerken, sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

PARTNERSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyorSon 5 gün! 31 Aralık'tan sonra değişiyor
Cip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralıCip, bekçi kulübesine çarptı: 1'i çocuk 3 yaralı
Bakan Koca: Mogadişu'ya 20 personel gönderiyoruzBakan Koca: Mogadişu'ya 20 personel gönderiyoruz
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da iğrenç olay! Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

ABD'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

Kan donduran olay! Cin zannettiği kızını öldürdü

Cin zannettiği kızını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.