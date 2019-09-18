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Minibüs, jandarma 'dur' ihtarına uymadı! Gerçek yakalanınca ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 03:55 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan minibüsten 35 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre; Söke ilçesi girişinde bulunan uygulama noktasında jandarma ekipleri şüpheli 35 HSZ 04 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Minibüs şoförü ‘dur’ ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Ekiplerce takibe alınan minibüs Güllübahçe Mahallesi meydanında durduruldu.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Minibüsten aralarında çocuklarında bulunduğu 35 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenler işlem yapılmak üzere merkeze götürülürken, organizatör olduğu değerlendirilen minibüsün şoförü de gözaltına alındı. (İHA)

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aydın söke minibüs 35 göçmen

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Düzensiz göçmen çıkmış,Ya 17 senede ülkede düzen mi bıraktınız,Hem ülkenin her tarafı Suriyeli,Iraklı,pakistanlı,afgan,Susanlı ne ararsan var ya ülke sahipsiz ipini koparan geliyor,istanbulun göz beve ve Taksim Beyoğlunda Türklerden çok bu ne idüğü belirsiz tipler dolu.Bu adamların hangisinde düzen var,Sadece akp nin Esadı düşürüp yerine kendi kafalarındaki ihvancı yobazları getirmesi için ellerine ger türlü sikah verilip ayaklandırdıkları İhvancı mikitanların bir iki milyon cicarı ailesine devlet her türlü imkanı sağlıyor,Geri kalanların hepsi,kendi imkanlarıyla ülkeye dolan kaçaklar
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