Minibüs kahyaları davasında 10 sanığa tahliye

Kadıköy-Pendik minibüs hattı duraklarında minibüs şoförlerinden “kahyalık” adı altında zorla para topladığı iddiasıyla hakkında dava açılan 18 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme 10 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

Kadıköy-Pendik minibüs hattı duraklarında minibüs şoförlerinden “kahyalık” adı altında zorla para toplandığı iddiasına ilişkin 10’u tutuklu 18 sanığın yargılanmasına başlandı. Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 10 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 3 tutuksuz sanık ve 12 mağdur ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık Abdulkadir Öden, “Konuşmalar günlük, bireysel olarak arkadaşlarımla yapmış olduğum konuşmalardır. Çalışmış olduğum dönemde hiç kimseden para almadım. Belediyede çalıştığım için maaşımı oradan almaktayım” dedi.

“Suçlamaları kabul etmiyorum”

Tutuklu sanık Velat Açıkgöz de, 1983 yılından bu yana aynı yerde minibüsçülük yaptığını söyleyerek, “2012 yılında Pendik Birleşik Minibüsçüler Derneği’ni kurduk. Pendik’te toplam 236 minibüs vardır. Her durak için ayrı ayrı dernek vardır. Bu dernekler 11 tanedir. Pendik Minibüsçüler Derneği’nde 36 araç vardır. Bu araçlardan üçte biri benimdir. Ben minibüsçüler derneğinin başkanlığını yaptım. Yaklaşık 1 yıldır yapmıyorum. Görev yaptığım dönemde minibüs şoförlerinin kıyafetlerinin düzgün olması yönünde onlara uyarılarda bulundum. Bundan 5 sene önce araçlara GPRS taktırttım. Sanal duraklar kurduk. Bu sistemi kurmadan önce duraklarda kahyalar çalışmaktaydı. Kahyalar ile şoförler arasında sorunlar olurdu. Ben bu sistemi kaldırdım” diyerek suçlamaları reddetti.

“Dernek adına zorla para alınmadı”

Sanık İsa Yusuf Emre Kırsaçlı sanık Velat Açıkgöz’ün yeğeni olduğunu söyleyerek, “Araçlarda kamera sistemi ve GPRS sistemi kurulmuştu. Ben bu sistemi denetlemekteyim. Pendik Birleşik Minibüsçüler Derneğinin yönetim kurulu üyesiyim. Dernek adına şoförlerden zorla para alınmış değildir” diye konuştu.

“Kahyalık sistemi çoktandır yoktur”

Pendik-Yakacık hattında minibüs şoförü olarak çalıştığını belirten tutuklu sanık Sefer Belivermiş, "Ben sadece şoförüm, minibüsüm de yoktur. Günlük yevmiyemi alıp kalan miktarı araç sahibine vermekteyim. Duraklarda eskiden kahyalar vardı. Çoktandır kahyalık sistemi yoktur” dedi. Bunun üzerine söz alan müştekiler, duraklarda kendilerinden herhangi bir para talep edilmediğini söyleyerek sanıklardan şikayetçi olmadı.

10 tutuklu sanık hakkında tahliye

Dosyadaki mevcut delil durumu ve sanıkların tutuklukta geçirdiği süreleri dikkate alan mahkeme heyeti, 10 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, bu sanıkların hakkında yurt dışına çıkmamak ve imza atmak şeklinde adli kontrol altına alınmasına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy-Pendik minibüs hattında Velat Açıkgöz liderliğinde yapılanan örgüt tarafından gayri resmi olarak minibüs duraklarında faaliyet gösteren ticari plakalı minibüsçülerden ‘kahyalık’ ismi altında zorla ücret alındığı, şüphelilerin kendilerine karşı çıkanları baskı ve tehdit ile para vermeye mecbur bıraktıkları ve zaman zaman darp ettikleri ve yaklaşık 800 minibüsten zorla para topladıkları anlatıldı.

Minibüs şoförlerinin şüphelilerden korktukları için şikayetçi olamadıkları belirtilirken, paranın haksız çıkar olarak Açıkgöz ailesinde toplandığı vurgulandı. Toplanan paraların gün içerisinde binlerce lirayı bulması nedeniyle kahyalığın ve durak görevlisi olmanın bir rant meselesi haline geldiği belirtildi.

İddianamede, 18 kişinin "birden fazla kişi tarafından birlikte suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma", "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 39 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

