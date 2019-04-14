HABER

Minibüs kaldırma park edince vatandaşlar zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 09:15 | Son Güncelleme

Fatih’te kaldırma park eden bir minibüs engelli vatandaşlara ve yayalara zor anlar yaşattı.

Minibüs kaldırma park edince vatandaşlar zor anlar yaşadı

Fatih’te kaldırma park eden bir minibüs engelli vatandaşlara ve yayalara zor anlar yaşattı. Seyir halinde olan araçların yanından yürümek zorunda kalan vatandaşlar tehlikeyle burun buruna geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Fatih Cerrahpaşa Caddesi üzerinde bulunan kaldırıma park eden 16 LJ 630 plakalı bir minibüs engelli vatandaşlara ve yayalara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar kaldırımı kullanamayınca yol kenarından yürümek zorunda kaldı. Seyir halinde olan araçların yanından yürümek zorunda kalan vatandaşlar tehlikeyle burun buruna geldi. Engelli vatandaşların ve yayaların zor anları kameralara yansıdı.

Minibüs kaldırma park edince vatandaşlar zor anlar yaşadı

Minibüs kaldırma park edince vatandaşlar zor anlar yaşadı

Minibüs kaldırma park edince vatandaşlar zor anlar yaşadı

PARTNER50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...50 yaş tatili! Vücuduyla büyüledi...
Chris Mcnab’ın "Hitler’in Elit Ordusu" kitabı raflardaChris Mcnab’ın "Hitler’in Elit Ordusu" kitabı raflarda
Dengesini kaybedip, raylara düştüDengesini kaybedip, raylara düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Hülya Avşar'dan sosyal medyayı sallayan yorum!

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Sönmez gözaltına alındı! Ayşenur Aslan sosyal medyadan duyurdu

Mustafa Sönmez gözaltına alındı!

Ankara'da eğlence mekanı kurşunlandı: 1 yaralı

Eğlence mekanına kurşun yağdırdılar! Kanlı gece

Aydın’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Gece yarısı korkutan deprem!

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın!

TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kardeş öldü

Feci kaza! Birden fazla ölü var

Ailesiyle vedalaştıktan sonra intihar etti

Ailesiyle vedalaştı ve ortadan kayboldu! Sonrasında ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.