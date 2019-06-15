HABER

Minibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

 SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda minibüs, kayan toprağın altında kaldı.

Minibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldı

Aziz GÜVENER/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda minibüs, kayan toprağın altında kaldı. Sürücü araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarılırken, yol ulaşıma kapandı.
Geyve’de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Doğançay Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yoldan geçen minibüs kayan toprağın altında kaldı. Toprak içine batan minibüsün şoförü O.K. araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. O.K. yaralanmadan kurtulurken, yol ulaşıma kapandı. İş makineleriyle yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Bölgede yağmur nedeniyle su baskınları da yaşandı.

FOTOĞRAFLI

Minibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldıMinibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldıMinibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldıMinibüs kayan toprağın altında kaldı, sürücü kurtarıldı

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Batmak üzere olana jet-ski'den atlayan 2 kişi kurtarıldıBatmak üzere olana jet-ski'den atlayan 2 kişi kurtarıldı
Gölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, mahalleli sahiplendiGölete düşen köpeği itfaiye kurtardı, mahalleli sahiplendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Dekolteden vazgeçmiyor! Şovunu yaptı

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.