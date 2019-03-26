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Minibüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 23:13 | Son Güncelleme

Konya’da yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yolcu hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.15 sıralarında Konya Beyşehir karayolunun 30.

Konya’da yolcu minibüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yolcu hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında Konya Beyşehir karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan Seyit Ali K. yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı yolcu minibüsü, aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim G. idaresindeki 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza mahalline sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (34) hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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