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Minibüs koltuğunda telefonunu unutup gidince... Hırsızı şoför yakaladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

İstanbul'un Pendik ilçesinde minibüs koltuğunda unutulan cep telefonu kaşla göz arasında başka bir kişi tarafından çalındı. Yolculuk yapmak için bindiği minibüste vatandaşın unuttuğu telefonunun çalındığını fark edense minibüs şoförü oldu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izledikten sonra durumu yaşanan hırsızlığı fark eden şoför, soluğu polislerin yanında aldı. İşte olayın detayları...

Olay Pendik’te bir hatlı minibüste geçtiğimiz günlerde yaşandı. Minibüs şoförü Muhammed Önerge, aracında arızalanan bir kısmı tamir etmeye çalıştığı sırada cebindeki telefonu çıkarıp koltuğa koydu. Daha sonra sürücü koltuğuna geçen Önerge, cep telefonunu koltuğun üzerinde unuttu. Minibüse binen yolculardan biri koltuk üzerinde duran cep telefonunu fark etti. Şahıs önce koltuğa oturarak cep telefonunu saklamaya çalıştı. Ardından kaşla göz arasında cep telefonunu çaldı. Telefonunun çalındığını kamera kayıtlarını izleyince fark eden minibüs şoförü Muhammed Önerge polise giderek şikayetçi oldu.

Telefonu çalınan minibüs şoförü, “Arkamdaki koltukta telefon unutuldu. Telefon benim zaten. Aracın şurasında arıza vardı onunla uğraşıyordum. Koltuğa koymuştum koltuğun üzerinden çalmışlar. Çalan kişi de yolcuymuş. Yapılan terbiyesizliği kınıyoruz. Yapan arkadaş hakkında polise zaten bilgiler verildi” dedi.

Minibüste yolculuk yapan şahsın koltukta unutulan telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüse binen şahıs koltukta unutulan cep telefonunu fark ediyor ve koltuğa oturuyor. Ardından cep telefonunu çalıyor. (İHA)

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