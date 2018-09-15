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MİNİBÜS KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI, ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 12:55 | Son Güncelleme

  *Minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

*Minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)
Esenyurt'ta arkadaşıyla birlikte çöp atmaya giden küçük çocuğa karşıya geçmeye çalıştığı sırada minibüs çarptı. Küçük çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı kazada minibüs sürücüsü olay yerinden hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün saat 14.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehtap Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşunun kızıyla birlikte yolun karşısındaki çöp kutusuna giden çocuk, tekrar geri yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu sırada bir minibüs çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk ileriye savruldu, minibüsün sürücüsü ise aracından dahi inmeyerek hızla kaza yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar küçük çocuğa yardıma koştu.Şans eseri hafif şekilde yaralanan çocuk vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan kaza ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖLÜMLE DE SONUÇLANABİLİRDİ"
Yaşanan kazayı anlatan ve çarpan sürücünün kaçmasına tepki gösteren baba Bahattin Çelik , "Komşunun kızı çöp atamaya gidiyor. O da onunla birlikte gidiyor. Gelirken elini bırakıyor. Elini bırakınca da yola çıkıyor minibüste gelip vuruyor ve kaçıyor. Kazayı gören bir motosikletçi durdurmaya çalışıyor. Ona rağmen basıp gidiyor. Bugün çocuğum yeni yeni toparlanmaya başladı, yarası geçmedi daha. Arkasında gelen araba da üzerinden geçebilirdi. Ölümle de sonuçlanabilirdi" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Kazaya anı güvenlik kamera görüntüleri
-Çocuğun babasıyla röportaj
-Çocuktan görüntü
-Diğer detaylar

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