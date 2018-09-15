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Minibüs küçük çocuğu çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:12 | Son Güncelleme

 

Minibüs küçük çocuğu çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) Minibüs küçük çocuğu çarptı, arkasına bakmadan kaçtıMinibüs küçük çocuğu çarptı, arkasına bakmadan kaçtı

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