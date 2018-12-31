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Minibüs kullanan 13 yaşında çocuk yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 19:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsü 13 yaşındaki H.Y'nin kullandığı, babasının ise ön yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuk, tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince merkez Eyyübiye ilçesi Yardımcı Mahallesi yolunda, plakası açıklanmayan minibüs durduruldu.

Yapılan incelemede, sürücünün 13 yaşındaki H.Y. olduğu tespit edildi, babasının ise seyahat esnasında ön yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi.

Ekiplerce aynı zamanda aracın sahibi de olan çocuğun babası İ.Y'ye 2 bin 18 lira para cezası uygulandı.

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