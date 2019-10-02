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Minibüs önce yayaya, sonra refüje çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü önce bir yayaya, ardından refüje çarptı.

Minibüs önce yayaya, sonra refüje çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Kırıkkale’de kontrolden çıkan bir yolcu minibüsü önce bir yayaya, ardından refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem V. idaresindeki 71 K 0053 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün kontrolden çıkması sonucu yaya geçidinden karşı kaldırıma geçmekte olan Hüseyin Öztürk’e (83) çarptı. Refüje çarparak duran dolmuştaki yolculardan Çesminaz Sazak ve Mahmut Keskin yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öztürk’ün durumunun ağır olduğu, yolcuların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs önce yayaya, sonra refüje çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Minibüs önce yayaya, sonra refüje çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

Minibüs önce yayaya, sonra refüje çarptı: 1’i ağır 3 yaralı

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