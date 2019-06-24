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Minibüs önüne çıkan motosiklete çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 01:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletteki 2 çocuk yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Barış Balta (30) yönetimindeki 16 PB 567 plakalı minibüs, seyir halindeyken, iddiaya göre ara sokaktan önüne çıkan Suriye uyruklu sürücü Muhammed E. (14) yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasında bulunan Muhammed A.(12) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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