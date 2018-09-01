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Minibüs, otomobile çarpıp, aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 12:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, önce otomobile çarptı, ardından aydınlatma direğini devirdi.

Minibüs, otomobile çarpıp, aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, önce otomobile çarptı, ardından aydınlatma direğini devirdi. Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Alanyurt Mahallesi yakınlarında bugün meydana geldi. Deniz B. (22) yönetimindeki 16 F 2108 plakalı, yemek dağıtım firmasına ait minibüs, Metal Sanayi Kavşağı mevkisinde kontrolden çıktı. Savrulan minibüs, önünde giden Abdulkadir Y. yönetimindeki 16 KCG 20 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüje çıkıp aydınlatma direğini devirdi. Kazada, minibüs sürücüsü Deniz B. ile yanında bulunan Mehmet T. (23) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralı gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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Minibüs, otomobile çarpıp, aydınlatma direğini devirdi: 2 yaralı

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