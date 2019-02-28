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Minibüs refüje çıkıp devrildi: 1'i bebek 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 19:41 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, refüje çıkarak devrilen mibüsteki 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Minibüs refüje çıkıp devrildi: 1'i bebek 6 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, refüje çıkarak devrilen mibüsteki 1'i bebek 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir - Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu'dan Ankara yönüne giden İbrahim Çapar (55) yönetimindeki 45 RA 8876 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle devrilen minibüsteki sürücü Çapar ve yanındaki Sıddıka Kaçar (24), Bahriye Kaçar (54), Emine Kaçar (59) ve Ayşe Kaçar (83) ile 1 yaşındaki Asel Kaçar yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Minibüs çekici yardımıyla kaldırılırken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Minibüs refüje çıkıp devrildi: 1'i bebek 6 yaralıMinibüs refüje çıkıp devrildi: 1'i bebek 6 yaralıMinibüs refüje çıkıp devrildi: 1'i bebek 6 yaralıMinibüs refüje çıkıp devrildi: 1'i bebek 6 yaralı

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