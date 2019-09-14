Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Mehmet Yücel DURAK/PERVARİ(Siirt),(DHA)- SİİRT’in Pervari ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Pervari ilçesinde meydana geldi. Bahri Oğuz'un (38) kullandığı 33 BZY 04 plakalı minibüs, Balcılar köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Bahri Oğuz ile beraberinde bulunan Kader Oğuz (21) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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