Minibüs şarampole devrildi; karı- koca ve çocukları yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA) - KONYA'nın Akşehir ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen minibüsün sürücüsü ile eşi ve 7 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Konya- Afyonkarahisar yolunun Akşehir ilçesi Atakent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Uşak'a tarlalarda çalışmak için giden Halil Alkan (39) yönetimindeki 80 AAD 294 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Halil Alkan ile eşi Zehra (40), çocukları Fatma (15), Mehmet (14), Emine (13), Harun (10), Kübra (7), İren Nur (2) ve Eda Nur (1) Alkan yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

