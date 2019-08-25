Minibüs, şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada aynı aileden, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden Yusuf Kara'nın (31) kullandığı 41 U 0670 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yusuf Kara ile araçtaki Nergis Kara (32), Mekselina Kara (10), Yusuf Taha Kara (8) ve Muhammed Kara (3) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nergis Kara'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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