HABER

Minibüs, şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi.

Minibüs, şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, şarampole devrildi. Kazada aynı aileden, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 48'inci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden Yusuf Kara'nın (31) kullandığı 41 U 0670 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yusuf Kara ile araçtaki Nergis Kara (32), Mekselina Kara (10), Yusuf Taha Kara (8) ve Muhammed Kara (3) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Nergis Kara'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Minibüs, şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralıMinibüs, şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti Kalça yarışmasının en iddialı adayı! Gerçek mesleği şoke etti
Fındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralıFındık işçileri taşıyan traktör devrildi: 14 yaralı
Pençe 3 Harekâtı'nda terör hedefleri vuruluyorPençe 3 Harekâtı'nda terör hedefleri vuruluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Dilmen'den müthiş iddia! '50 milyon euro getirebilir'

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Fotoğraf dün servis edilmişti! ABD'den açıklama geldi

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Gece yarısı açıkladılar! F.Bahçe'ye geliyor

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

Sözleri olay olmuştu! Kimi hedef aldı?

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.