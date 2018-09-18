- Minibüs şoförlerinden para toplama operasyonunda 10 tutuklama

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY-PENDİK hattında "Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı.
Kadıköy-Pendik hattında "kahyalık" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para toplayan liderliğini V.A'nın yaptığı 'Açıkgözler' olarak bilinen gruba yönelik operasyonda şebeke lideri V.A. ve kardeşi H.A.'nın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 3'ü emniyet sorgularının ardından serbest bırakılırken 24'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 4'ünün serbest bırakılmasına karar verdi. Savcı, 10'unun adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması, 10 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
10 KİŞİ TUTUKLANDI
10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme, 10 şüphelinin de sevk edildikleri maddeler kapsamında tutuklanmasına karar verdi.
Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili dikkat çeken yazı!
Bunun adı barbarlık! 50 kız çocuğu toplu halde sünnet edildi!
Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!
Kan grubunuz cinsel ilişkinizi etkiliyor!
Alman basını yazdı: Türkiye'nin yardıma ihtiyacı var
Adana'da milyoner hırsız şaşkınlığı
Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike
İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday
Yeni sağ parti kuruluyor! Adalet Partisi ve Doğru Yol Parti’sinin eski isimleri harekete geçti
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum