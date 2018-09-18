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Minibüs şoförlerinden para toplama operasyonunda 10 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 13:11 | Son Güncelleme

KADIKÖY-PENDİK hattında "Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY-PENDİK hattında "Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında suç örgütü lideri V.A. ile kardeşi E.A., da bulunuyor.
Kadıköy-Pendik hattında "Kahyalık" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para toplayan liderliğini V.A'nın yaptığı 'Açıkgözler' olarak bilinen gruba yönelik operasyonda şebeke lideri V.A. ve kardeşi H.A.'nın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 3'ü emniyet sorgularının ardından serbest bırakılırken 24'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 4'ünün serbest bırakılmasına karar verdi. Savcı, 10'unun adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması, 10 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI
10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme, aralarında suç örgütü lideri V.A ile kardeşi E.A'nın da bulunduğu 10 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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