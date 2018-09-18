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Minibüs şoförlerinden para toplayan kahyalara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:56 | Son Güncelleme

KADIKÖY-PENDİK  hattında "Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle 31 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY-PENDİK hattında "Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle 31 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 10'u, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kadıköy-Pendik hattında "Kahyalık" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para toplayan 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 3'ü emniyet sorgularının ardından serbest bırakılırken 24'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 4'ünün serbest bırakılmasına karar verdi. Savcı, 10'unun adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması, 10 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme, 10 şüphelinin de sevk edildikleri maddeler kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

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