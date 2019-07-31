Minibüs şoförlerinin 'kemerli' kavgası kamerada

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-Bahçelievler'de iki minibüs şoförü arasında yolcu alma kavgası çıktı. Sürücülerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırırken, kavgayı yolcular ayırdı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay, Yenibosna, Kuleli Durağı'nda dün akşamüstü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı hatta çalışan iki minibüs şoförü arasında yolcu alma yüzünden kavga çıktı. Araçlarından inen iki sürücü tartıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Şoförlerden biri diğerine belinden çıkardığı kemerle saldırdı. Kavgayı araya giren yolcular ayırırken, o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

