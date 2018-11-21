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Minibüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye böyle yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 10:52 | Son Güncelleme

PENDİK'te seyir halindeki minibüste fenalaşarak baygınlık geçiren yolcu, şoför tarafından güzergâh değiştirilerek hastaneye yetiştirildi.

İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te seyir halindeki minibüste fenalaşarak baygınlık geçiren yolcu, şoför tarafından güzergâh değiştirilerek hastaneye yetiştirildi. O anlar minibüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında Pendik-Kurtköy hattında çalışan minibüste meydana geldi. Minibüse binen genç bir yolcu, minibüs seyir halindeyken yol ücretini şoföre uzattıktan sonra fenalaştı. Baygınlık geçiren genç yolcuyu şoför ve diğer yolcular koltuğa aldı. Ardından minibüsün şoförü Adem Güvenli (38), güzergahını değiştirerek baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar minibüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki minibüste ücretini şoföre uzattıktan sonra yolcunun fenalaştığı ve ardından baygınlık geçirdiği görülüyor. Şoför ve diğer yolcuların baygınlık geçiren yolcuyu koltuğa aldığı ve ardından şoförün hastaneye doğru yol aldığı kameraya yansıyor.

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