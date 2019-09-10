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Minibüs şoförü, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 21:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de, şehir içi yolcu minibüsü şoförü Uğur Özbudak (32), aracında kalp krizi geçiren Hamdi Belmen'i (60), güzergahın dışına çıkarak hastaneye götürdü.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, şehir içi yolcu minibüsü şoförü Uğur Özbudak (32), aracında kalp krizi geçiren Hamdi Belmen'i (60), güzergahın dışına çıkarak hastaneye götürdü. Belmen, doktorlar tarafından zamanında yapılan müdahaleyle kendine geldi. Belmen'in ailesi, şoför Özbudak'ı arayarak teşekkür etti. Olayla ilgili konuşan Özbudak, "Ben herkesin yapması gereken şeyi yaptım, kahramanlık değil" dedi.

Gaziemir-Yeşilyurt hattında şehir içi yolcu minibüsü şoförlüğü yapan Uğur Özbudak, aracına binen yolcu Hamdi Belmen'in rahatsızlandığını fark etti. Belmen'in bağırarak yardım istemesi ve kötü olduğunu söylemesi üzerine, şoför Özbudak takip etmesi gereken güzergahtan çıkıp, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Burada ilk müdahalesi yapılan Hamdi Belmen, kendine geldi. Belmen daha sonra, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Belmen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Belmen'in ailesi, şoför Özbudak'ı arayarak teşekkür etti.

'İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM'

Olayla ilgili konuşan şoför Uğur Özbudak, "Araçta 10 civarında yolcu vardı. Yolcu birden bağırmaya başladı. Ben de hemen direksiyonu hastane yoluna kırdım. Diğer yolcular da durumu tabii ki anlayışla karşıladı. Yolda giderken kendisinin telefonundan ailesini de arayıp, durumu bildirdik. Sosyal medyada, hakkımda 'kahraman şoför' diye yazmışlar. Ben insanlık görevimi yaptım, kahramanlık değil" dedi.

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