Minibüs şoförü otobüsün önünü kesti! Halatla saldırıp küfretti

Olay, Mersin’in Mezitli ilçesi Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı'nda 33 AVM 207 plakalı minibüsün şoförü ile plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Minibüsün camından diğer sürücüye halat gösteren şoför, trafik ışıklarına yaklaştıkları sırada, içerisinde kadın ve 2 çocuğunun da olduğu otomobilin önünü kesti.

HALATLA SALDIRIP, KÜFÜR ETTİ

Minibüsten inen şoför, otomobile halatla saldırıp küfürler etti. Diğer araç sürücülerinin sakinleştirmeye çalıştığı minibüs şoförü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı. Polis merkezine giden otomobil sürücüsü, minibüs şoföründen şikayetçi oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI AN BE AN KAYDETTİ

Otomobilin araç içinde bulunan güvenlik kamerası olay anını an be an kaydederken, minibüs şoförünün otomobilin önünü kestiği, araçtan inerek elindeki halatla araca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

