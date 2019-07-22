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Minibüs şoförü, tartıştığı muhtarı öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:42 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde mahalle muhtarı Hasan Kandil (56), tartıştığı minibüs şoförü Ömer B.

Mustafa KANLI- Dündar KUNDAKÇI/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde mahalle muhtarı Hasan Kandil (56), tartıştığı minibüs şoförü Ömer B. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Keklikoluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan minibüs şoförü Ömer B. ile muhtar Hasan Kandil yolda karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüdü. Çıkan kavgada Ömer B. yanındaki tabancayı çekerek Kandil'e ateş ettikten sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Kandil'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Kandil'in cansız bedeni, Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri kaçan Ömer B.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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