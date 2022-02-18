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Minibüs şoförüne "aşırı hız yaptın" diyerek yumruk attı, yolcular ölümden döndü

18.02.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuzla’da hatlı minibüs şoförü, bir yolcu tarafından diğer yolcuların gözü önünde direksiyon başında darp edildi. Korku dolu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu dehşet dolu dakikalar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuzla - Pendik arasında çalışan minibüse güzergah üzerinde binen kimliği belirsiz bir yolcu, minibüs şoförüne ücret ödemek istediği sırada minibüs içerisinde dengesini kaybederek sendeledi. Dengesini kaybeden yolcu şoföre aşırı hızlı kullandığını söyledi. Şoför, trafik kurallarına göre hız limitini aşmadan minibüsü kullandığını belirtti. Duruma sinirlenen kimliği belirsiz yolcu seyir halindeyken, “aşırı hız yaptın” diyerek direksiyon başındaki minibüs şoförüne yumruklar savurdu. Aldığı yumruk darbelerine rağmen direksiyon hakimiyetini kaybetmemeye çalışan şoför minibüsü yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Minibüs içerisindeki yolcular büyük panik yaşarken, diğer yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgada kendisini kaybeden yolcu, minibüs camlarına kafa atarak, otomatik kapının açılmasıyla kaçtı. Dehşet dolu dakikalar minibüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Tuzla Şoförler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Kırıcı, “ Yolcu, güzergah üzerindeki durakta minibüse biniyor. Minibüs hareket halindeyken yolcu, minibüs şoförüne sataşarak, aşırı hız yapıyorsun diyor. Şoför kurallara uyarak, hızlı gitmediğini belirtiyor. Duruma sinirlenen yolcu minibüs seyir halindeyken direksiyon başındaki şoföre yumruklar savuruyor. Kendini kurtarmak isteyen şoför kazaya mahal vermemek için aracı kenara çekerek ön kapıdan iniyor. Saldırgan yolcu ise camlara kafa atarak diğer yolcuların araya girmesiyle minibüsten iniyor. Yetkililerden bu tarz olayların son bulması, şoförlerimizin can güvenlikleri için önlemler almasını istiyoruz. Son zamanlarda insanların psikolojisi bozuldu. Herkes birbirine saldırır hale geldi, önlem alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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