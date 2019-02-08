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Minibüs şoförüne darp kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

İZMİR'de, kadın yolcu tartıştığı minibüs şoförünü sokak ortasında darbetti.

Minibüs şoförüne darp kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kadın yolcu tartıştığı minibüs şoförünü sokak ortasında darbetti. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İzmir'de kadın yolcu, Yeşilyurt- Bornova seferini yapan minibüsünü durdurup, şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsünü tekme-tokat saldırdı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, şoförün ise karşılık vermediği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Minibüs şoförüne darp kameradaMinibüs şoförüne darp kamerada

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