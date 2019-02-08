Minibüs şoförüne darp kamerada

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, kadın yolcu tartıştığı minibüs şoförünü sokak ortasında darbetti. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir'de kadın yolcu, Yeşilyurt- Bornova seferini yapan minibüsünü durdurup, şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kadın, minibüs sürücüsünü tekme-tokat saldırdı. Olay, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kadının adama defalarca tokat ve tekme attığı, şoförün ise karşılık vermediği görülüyor.

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