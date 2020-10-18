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Minibüs şoförünün dikkati faciayı önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 16:46 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde freni boşalan kamyon, hızlı bir şekilde geriye doğru geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde freni boşalan kamyon, hızlı bir şekilde geriye doğru geldi. Kameralara yansıyan kazada, minibüs şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facianın önüne geçildi.
Kaza, İkiçeşmelik Mahallesi Çamlıbel Sitesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait hafriyat yüklü kamyonun freni boşalınca önce site duvarını yıktı. Hızını alamayan kamyon, daha sonra ağaca çarpıp bir evin balkonuna girdi. Şehiriçi dolmuşu şoförü, kamyonun hızlı bir şekilde geriye doğru geldiğini görünce sağa sola manevra yaparak kamyonun kendisine çarpmasını önledi. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Facianın eşiğinden dönülen kazada minibüs şoförünün dikkati sosyal medyada takdir gördü.

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