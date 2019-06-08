HABER

Minibüs şoförünün faciayı önleyen dikkati kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 10:50 | Son Güncelleme

SARIYER'de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsü kaza yaptı.

Haber: Özgür EREN - Alper KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - SARIYER'de otomobil sürücüsü ile yolcu minibüsü kaza yaptı. Minibüs sürücüsünün dikkati sayesinde kazada ölen ya da yaralanan olmadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sarıyer'de dün cadde üzerinde sol şeritte ilerleyen beyaz otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve aynı yönde seyir halinde olan minibüse çarptı. Minibüs sürücüsü direksiyonu hemen sağa kırarak kazanın şiddetini önlemeye çalıştı. İki araçta aynı anda birbirlerine çarparak bir akaryakıt istasyonuna girip durabildi. Minibüs şoförünün dikkati sayesinde ilginç kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Bayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştüBayramda yaşanan trafik kazaları yüzde 60 düştü
Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildiPençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İstanbul'da üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında metrelerce sürüklenerek öldü

Önce üst geçitten düştü, sonrası daha da korkunç! Feci olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.