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Minibüs şoförünün kavgada bıçakladığı meslektaşı öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

İZMİR'de, trafikte seyir halindeyken, söz dalaşına giren 2 şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü, son durakta kavga etti.

Minibüs şoförünün kavgada bıçakladığı meslektaşı öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, trafikte seyir halindeyken, söz dalaşına giren 2 şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü, son durakta kavga etti. Olayda koltuk altından bıçaklanan, kalp hastası Fevzi Guyuk (38), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, çarşamba günü, Gaziemir ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolcu minibüsüyle Buca- Yeşilyurt seferini yapan Fevzi Guyuk ile Buca- Bornova seferini İsmail K. arasında, Şirinyer semtinde, trafikte seyir halindeyken, bilinmeyen nedenle söz dalaşına girdi. Yollarına devam eden sürücüler, Beyazevler Mahallesi'ndeki son durağa geldiğinde, tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İsmail K., bıçakla Fevzi Guyuk'a saldırdı. Koltuk altından bıçaklanıp, kanlar içinde yere yığılan Guyuk'u gören şoför arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Guyuk'u ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Guyuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırama Hastanesi'ne sevk edildi. Kalp rahatsızlığı da olan Fevzi Guyuk, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, İsmail K.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Minibüs şoförünün kavgada bıçakladığı meslektaşı öldü

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