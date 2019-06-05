HABER

Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 18:20 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, tarladaki su depolarına çarptı.

Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı 

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Özay Sütçü (48) yönetimindeki 16 Y 6663 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada sürücü Özay Sütçü ile minibüsteki Sedanur Yavaş (16), Burcu (24) ve Büşra İpek (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özay Sütçü'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
24 saniyede motosikleti çaldılar24 saniyede motosikleti çaldılar
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandıMidibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

'En büyük savaş'ta sıcak gelişme!

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Merih Demiral dünya devinde!

Merih Demiral dünya devinde!

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.