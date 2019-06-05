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Minibüs, su depolarına çarptı: 4 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 21:55 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, tarladaki su depolarına çarptı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi yolunda meydana geldi. Özay Sütçü (48) yönetimindeki 16 Y 6663 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, tarladaki su depolarına çarptı. Kazada sürücü Özay Sütçü ile minibüsteki Sedanur Yavaş (16), Burcu (24) ve Büşra İpek (24) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özay Sütçü'nün sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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