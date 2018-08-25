Minibüs takla attı: 2 ölü, 5 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atan minibüsteki 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya- Adana karayolunun Yarma Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Niğde'den Akşehir'e akrabalarını ziyaret etmek için yola çıkan Abdullah Deniz (48) yönetimindeki 16 ABS 108 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp refüje çarptı, karşı şeride geçerek takla attı. Kazada, Özden Saban (72) ve eşi Hasan Saban (93) öldü, sürücü Abdullah Deniz, Emin Dudu Deniz, Saadet Deniz, Merve Nur Deniz ve Güner İz yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Saban çiftinin cesedi ise otopsi için Beyhekim Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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