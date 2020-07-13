HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Minibüs'te öksürük kavgası! Ortalık karıştı

Minibüs'te öksürük kavgası! Ortalık karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2020 15:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da minibüste maskesini çıkarıp öksüren erkek yolcuya, kadın yolcu tepki gösterdi. Araç dışında da süren tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar polis tarafından ayrıldı. Öte yandan polis ekiplerince erkek yolcuya maskesini çıkardığından dolayı 900 lira idari para cezası verildi.

Minibüs'te öksürük kavgası! Ortalık karıştı

Olay, önceki gün merkez Bağlar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan plakası öğrenilemeyen minibüsteki erkek yolcu, maskesini çıkarıp, öksürmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedirginleşen kadın yolcu, duruma tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma başlamasıyla, erkek yolcu kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten indi. Ardından kadın yolcunun da inmesiyle tartışma dışarıda da devam etti. Kadının bağırmaları üzerine çevredekiler de erkek yolcuya tepki gösterdi.

6785e543c059017a3f61004e929a0155 (1)

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada 2 yolcu arasında çıkan kavga, bölgede devriye görevi yapan polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Polis merkezine götürülen ikili, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirtmeleriyle serbest bırakıldı. Öte yandan polis ekiplerince erkek yolcuya maskesini çıkardığından dolayı 900 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Suikast timinin tek firarisi! 4 yıldır her yerde aranıyorSuikast timinin tek firarisi! 4 yıldır her yerde aranıyor
2020 Kurban satış alanları ne zaman açılacak? İşte cezalar!2020 Kurban satış alanları ne zaman açılacak? İşte cezalar!

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak boşanma sebebi sayıldı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

İlginizi Çekebilir

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

Kurban Bayramı ikramiyeleri zamlı mı olacak?

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Dehşete düşüren olay! Sevgilisini öldürüp, intihar etti

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

İlber Ortaylı'nın acı günü! Haberi İsmail Küçükkaya duyurdu

Diğer Haberler
MSB sözleşmeli er başvuruları başladı! 2020 MSB personel alımı başvuru şartları

MSB sözleşmeli er başvuruları başladı! 2020 MSB personel alımı başvuru şartları

Son dakika Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı! Bazı askerlerin testi pozitif çıktı

Burdur'da askeri birlikte koronavirüs alarmı!

Suikast timinin tek firarisi! 4 yıldır her yerde aranıyor

Suikast timinin tek firarisi! 4 yıldır her yerde aranıyor

Bir gün önce nişanlanan polis memuru Oğuzhan Beyaz'dan kahreden haber

Bir gün önce nişanlanan polis memuru Oğuzhan Beyaz'dan kahreden haber

Gaziantep Üniversitesi koronavirüs ilacında üretim aşamasına geçti

Önemli gelişme! Koronavirüs ilacında üretim aşamasına geçildi

Personel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanları

Personel alımı ilanları yayımlandı! Devlet personel alımı ilanları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.