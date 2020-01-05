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  4. Minibüs, TIR'a çarptı: 5 yaralı

Minibüs, TIR'a çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:45 | Son Güncelleme

 KONYA'nın Kulu ilçesinde, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA) - KONYA'nın Kulu ilçesinde, minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kulu- Ankara yolunun Kulu makası yakınlarında meydana geldi. Enver Güler’in kullandığı 16 MAG 41 plakalı minibüs, Aksaray'dan Ankara'ya giden Yılmaz Alptekin yönetimindeki 27 AKL 57 plakalı TIR'a arkandan çarptı. Kazada Bedia Güler (45), minibüste sıkıştı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla Bedia Güler, sıkıştığı yerden yaralı kurtarıldı. Aynı araçta bulunan Seda (22), Sibel (19) ve Muhammed Güler ile sürücü Enver Güler'in ise yaralı olduğu belirlendi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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