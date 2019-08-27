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Minibüs, TIR'ın altına girdi; sürücü yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, çarptığı TIR'ın altına girdi.

Minibüs, TIR'ın altına girdi; sürücü yaralı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs, çarptığı TIR'ın altına girdi. Araçta sıkışan minibüs sürücüsü, yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, İskenderun E5 yolu üzerindeki Sariseki mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi bilinmeyen 31 B 0328 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, aynı yöndeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren minibüsün sürücüsü, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerince ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Minibüs, TIR'ın altına girdi; sürücü yaralıMinibüs, TIR'ın altına girdi; sürücü yaralıMinibüs, TIR'ın altına girdi; sürücü yaralıMinibüs, TIR'ın altına girdi; sürücü yaralı

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