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Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 20:48 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Datça ilçesinde, trafik levhasıyla çöp konteynerine çarpan minibüsteki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, trafik levhasıyla çöp konteynerine çarpan minibüsteki 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Datça- Marmaris yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Atlan (47) yönetimindeki 48 HL 780 plakalı gıda malzemeleri yüklü olan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı. Kazada, hurdaya dönen minibüsteki sürücü Hüseyin Atlan ile yanındaki Arda Atlan (19) ve Halil Özer Yiğit (46) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Atlan ile Halil Özer Yiğit'in hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Minibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralıMinibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralıMinibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralıMinibüs, trafik levhasına ardından çöp konteynerine çarptı: 3 yaralı

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