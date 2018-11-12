Minibüs traktörle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da saman balyası yüklü traktörün römorkuna arkadan çarpan minibüste üniversite öğrencisi Sibel Çelik (18) yaşamını yitirirken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Bolvadin- Çay karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bir şirkete ait işçileri taşıyan Yılmaz Ünlü'nün kullandığı 03 KH 840 plakalı minibüs, Mehmet Tekeli’nin kullandığı saman balyası yüklü 03 AAH 289 traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön tarafı tamamen hurdaya döndü.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibiyle jandarma ve polis sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri minibüste bulunan Sibel Çelik’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüs sürücüsü Yılmaz Ünlü ile araçta bulunan Ahmet Taşkapulu, Halil İbrahim Biçer, Necati Kocaaslan ve Taner Ertürk ise yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan 112 ekipleri daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar ve Konya'daki çeşitli hastanelere götürdü. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, traktör sürücüsü de ifadesi için gözaltına alındı.
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