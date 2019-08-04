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Minibüs, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 01:32 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Hollanda'da yaşayan ailenin bulunduğu minibüsün, iddiaya göre aydınlatması olmayan traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Minibüs, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Bülent DİKTEPE/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Hollanda'da yaşayan ailenin bulunduğu minibüsün, iddiaya göre aydınlatması olmayan traktörün römorkuna çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında D-755 Karayolu Aslanlar mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali İhsan Koç (46) yönetimindeki 82-VKT-4 Hollanda plakalı minibüs, önünde ilerleyen Engin Kaynar (35) yönetimindeki 78 EB 321 plakalı traktörün, iddiaya göre aydınlatması olmaya römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktör devrilirken, kamyonet ise yaklaşık 75 metre ileride durdu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Ali İhsan Koç ile çocukları İlayda Şule (14), Abdulsamet Can ( 20), Kayra Hulisi (9) ve Ceren Koç (21) ile traktörün sürücüsü Engin Kaynar (35) yaralandı. Ali İhsan Koç’un eşi Buket Koç (45) ise sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Traktörün sürücüsü Engin Kaynar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından Buket Koç'un cesedi sıkıştığı araçtan çıkartılarak Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minibüs, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralıMinibüs, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralıMinibüs, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralıMinibüs, traktörün römorkuna çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

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