Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Gümüşhane'de minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kürtün ilçesine bağlı Alistira yaylasından Giresun'un Tirebolu ilçesine gidenleri taşıyan Mehmet Bayrak (56) idaresindeki 28 TB 847 plakalı minibüs, Kürtün ilçesi Yeşilköy mevkisinde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkartılan sürücü ile Nezaker, Emine ve Ayşe Bayrak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Ekipler, araçta bulunan Mustafa ve Ümmiye Civil'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kütün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Bayrak da burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkartıldı.
Cenazeler Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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