HABER

Minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

VAN'da, polis ekiplerince park halindeki minibüs ile garajında yapılan aramalarda, çuvalların içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.  Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, park halindeki minibüste arama yaptı.

Minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, polis ekiplerince park halindeki minibüs ile garajında yapılan aramalarda, çuvalların içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, park halindeki minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile minibüs ve garajında yapılan detaylı aramada, 8 çuval içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi. Soruşturma sürdürülürken, 1 kişi de gözaltına alındı.
Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak- 31 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 ton eroin ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi

Görenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptıGörenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptı
(Özel) Sultangazi’de kendisini sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı(Özel) Sultangazi’de kendisini sıkıştıran taksiciden kaçmak isterken takla attı
Gaziantep’te motosiklerler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıGaziantep’te motosiklerler çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

15 kişi gelip suçluyu kaçırmak için polisle çatıştılar

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Son anda kadrodan çıkmıştı! İşte nedeni

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

Resti çektiler! 'Söylenip durmayın! Biz istediğimizi yaparız'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

'Sevgilime neden baktın' deyip kurşun yağdırdılar

Üzüm toplarken yılan soktu! Kurtarılamadı

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Otomobil bagajında yaralı bulunmuştu, hastanede hayatını kaybetti!

Bagajda korkunç halde bulunmuştu! Şüpheliler yakalandı

Anne ile kızının üzerine araç devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anne ile kızının üzerine araç devrildi!

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Babasıyla lokantaya giden gencin feci ölümü!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.