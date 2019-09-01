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Minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

VAN'da, polis ekiplerince park halindeki minibüs ile garajında yapılan aramalarda, çuvalların içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.  Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, park halindeki minibüste arama yaptı.

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, polis ekiplerince park halindeki minibüs ile garajında yapılan aramalarda, çuvalların içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, park halindeki minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile minibüs ve garajında yapılan detaylı aramada, 8 çuval içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi. Soruşturma sürdürülürken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak- 31 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 ton eroin ele geçirildi.

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