Minibüs ve polis aracı kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ataköy’de seyir halinde ilerleyen sivil polis aracı ve minibüs bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Minibüste yolcu olmaması bir facianın önüne geçti.

Kaza, Ataköy 5. Kısım Kilitbahır Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde karşı yönlerden ilerleyen 34 M 1087 plakalı Hamza Sinan Kopuz’a ait minibüs ile 34 RM 8323 plakalı sivil polis aracı bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpışıp kaza yaptı. Kaza sonra minibüste sürücü Hamza Kopuz sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sonucu sürücü araçtan çıkarılıp ambulansa götürüldü. Diğer araçta hafif yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sağlık ekipleri tarafından müdahalesi ambulansta yapıldı. Sürücüler tedbir amaçlı hastaneye götürülürken kaza sonrası iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

