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Minibüs, vinçli elektrik bakım aracına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 10:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, elektrik direğinde bakım yapan elektrik teknisyeni Harun Kunaç (24), bir minibüsün çarpmasıyla bakım aracının sepetinden düşüp, yaşamını yitirdi.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, elektrik direğinde bakım yapan elektrik teknisyeni Harun Kunaç (24), bir minibüsün çarpmasıyla bakım aracının sepetinden düşüp, yaşamını yitirdi. Kazada minibüs sürücüsü ile yanındaki 1 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan işçiler, Bağlar mevkiinde 06 BBT 98 plakalı sepetli vinç ile yol kenarındaki elektrik direğinde bakım yapmaya başladı. Bu sırada kırsal Karahisar Mahallesi'nden Tavas yönüne gitmekte olan Ali Erdemli, yönetimindeki 48 RA 389 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki elektrik bakım aracına çarptı. Vinçli bakım aracının sepetinde bulunan işçilerden Harun Kunaç, çarpmanın etkisiyle yere düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz şekilde yatan Kunaç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan minibüs sürücüsü Erdemli ile yanındaki arkadaşı Mehmet Ali Doğan, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Elektrik teknisyeni Kunaç'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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